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Общество
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг «Матильды» Учителя
Общество
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг «Матильды» Учителя
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    Михалков прокомментировал ситуацию вокруг «Матильды» Учителя

    7:36  16 Сентября 2017
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    Михалков прокомментировал ситуацию вокруг «Матильды» Учителя

    Москва, 16 сентября. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков считает, что в ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» виноват Фонд кино. Об этом режиссер заявил в пятницу на посвященной открытию международного кинофестиваля «Евразийский мост» пресс-конференции.

    «Я не видел картину «Матильда», думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги», — заявил Михалков.

    Режиссер отметил, что автору стоит рассмотреть все риски, если он собирается создать ленту о причисленном к лику святых человеке.

    Напомним, ранее сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили о том, что отказываются от показа «Матильды». Свое решение кинопрокатчик  объяснил угрозами со стороны противников фильма Алексея Учителя, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #михалков #матильда #учитель #фонд кино
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