Михалков прокомментировал ситуацию вокруг «Матильды» Учителя

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Москва, 16 сентября. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков считает, что в ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» виноват Фонд кино. Об этом режиссер заявил в пятницу на посвященной открытию международного кинофестиваля «Евразийский мост» пресс-конференции.

«Я не видел картину «Матильда», думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги», — заявил Михалков.

Режиссер отметил, что автору стоит рассмотреть все риски, если он собирается создать ленту о причисленном к лику святых человеке.

Напомним, ранее сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили о том, что отказываются от показа «Матильды». Свое решение кинопрокатчик объяснил угрозами со стороны противников фильма Алексея Учителя, сообщает RT.