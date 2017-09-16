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Ученые выяснили, что Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полей
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    Ученые выяснили, что Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полей

    7:22  16 Сентября 2017
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    Ученые выяснили, что огромный астероид может разрушить Марс полностью

    Москва, 16 сентября. Астрофизики из России открыли астероид 2015 UM67. Его орбита пересекается с орбитой Марса. Считается, что столкновение астероида и Красной планеты вполне вероятно.

    Астрофизики при помощи сети наземных телескопов-роботов обнаружили несколько сотен небесных объектов, которые проходят внутри орбиты Красной планеты. Среди них был замечен астероид размером с 10 футбольных полей, сообщает ToDay News Ufa.

    Огромный космический объект получил название 2015 UM67. Известно, что этот астероид пересекает не только орбиту Марса, но и Земли. Астрофизики считают, что такое небесное тело должно находиться в списке потенциально опасных объектов для нашей планеты.  Если астероид упадет на Землю, последствия будут ужасными. В случае, если произойдет столкновение с Марсом, то Красная планета исчезнет совсем.

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    Автор: Алексей Громов
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