Ученые выяснили, что Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полей

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Москва, 16 сентября. Астрофизики из России открыли астероид 2015 UM67. Его орбита пересекается с орбитой Марса. Считается, что столкновение астероида и Красной планеты вполне вероятно.

Астрофизики при помощи сети наземных телескопов-роботов обнаружили несколько сотен небесных объектов, которые проходят внутри орбиты Красной планеты. Среди них был замечен астероид размером с 10 футбольных полей, сообщает ToDay News Ufa.

Огромный космический объект получил название 2015 UM67. Известно, что этот астероид пересекает не только орбиту Марса, но и Земли. Астрофизики считают, что такое небесное тело должно находиться в списке потенциально опасных объектов для нашей планеты. Если астероид упадет на Землю, последствия будут ужасными. В случае, если произойдет столкновение с Марсом, то Красная планета исчезнет совсем.