У ночного клуба в Берлине застрелен человек, трое получили ранения

В Избранное

Берлин, 16 сентября. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в районе Хоэншенхаузен столицы Германии. Об этом в официальном микроблоге в Twitter сообщает полиция Берлина.

In #Hohenschönhausen wurden in der Nacht bei einer Schießerei vor einem Club 3 Menschen verletzt & ein Mann getötet. #Moko ist vor Ort

^tsm pic.twitter.com/qjVBqRBCFq — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 16, 2017

Напомним, в конце июля похожий случай произошел в городе Констанц на границе Германии и Швейцарии. Тогда в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек, несколько получили ранения, сообщает RT.