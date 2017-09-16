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У ночного клуба в Берлине застрелен человек, трое получили ранения
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    У ночного клуба в Берлине застрелен человек, трое получили ранения

    7:17  16 Сентября 2017
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    У ночного клуба в Берлине застрелен человек, трое получили ранения

    Берлин, 16 сентября. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в районе Хоэншенхаузен столицы Германии. Об этом в официальном микроблоге в Twitter сообщает полиция Берлина.

    Напомним, в конце июля похожий случай произошел в городе Констанц на границе Германии и Швейцарии. Тогда в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек, несколько получили ранения, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #берлин #стрельба #германия #погибшие
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