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Более 600 фишинговых доменов выявил с начала года Сбербанк
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    Более 600 фишинговых доменов выявил с начала года Сбербанк

    7:05  16 Сентября 2017
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    Более 600 фишинговых доменов выявил с начала года Сбербанк

    Москва, 16 сентября. Служба кибербезопасности Сбербанка с начала года выявила более 600 доменных имен, которые мошенники использовали для фишинговых атак на пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

    По данным службы, для распространения вредоносных программ мошенники использовали 1,3 тыс. сайтов и около 200 площадок. В Сбербанке отметили, что жертвами фишинговых атак становятся «доверчивые, не обладающие должными навыками защиты от киберфрода» люди. В службе кибербезопасности подчеркнули, что на фишинговые письма откликаются более 48% адресатов. В дальнейшем эти пользователи становятся жертвами мошенников.

    Напомним, ранее «Телеканал 360» сообщил, что с начала 2017 года кибермошенники во всем мире «заработали» более 225 млн долларов.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #мошенничество #сбербанк #интернет
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