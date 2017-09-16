Более 600 фишинговых доменов выявил с начала года Сбербанк

В Избранное

Москва, 16 сентября. Служба кибербезопасности Сбербанка с начала года выявила более 600 доменных имен, которые мошенники использовали для фишинговых атак на пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

По данным службы, для распространения вредоносных программ мошенники использовали 1,3 тыс. сайтов и около 200 площадок. В Сбербанке отметили, что жертвами фишинговых атак становятся «доверчивые, не обладающие должными навыками защиты от киберфрода» люди. В службе кибербезопасности подчеркнули, что на фишинговые письма откликаются более 48% адресатов. В дальнейшем эти пользователи становятся жертвами мошенников.

Напомним, ранее «Телеканал 360» сообщил, что с начала 2017 года кибермошенники во всем мире «заработали» более 225 млн долларов.