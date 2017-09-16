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Политика
Меркель высказалась против смягчения антироссийских санкций
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    Меркель высказалась против смягчения антироссийских санкций

    6:44  16 Сентября 2017
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    Меркель высказалась против смягчения антироссийских санкций

    Берлин, 16 сентября. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию  Funke высказалась против ослабления санкций в отношении России.

    Меркель заявила, что считает интересным предложение России об учреждении миссии ООН в Донбассе, но отметила, что инициатива не может стать основанием для ослабления антироссийских санкций.

    «Должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем», — заявила Меркель.

    Федеральный канцлер также сообщила, что не разделяет мнение лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера относительно Крыма и считает, что присоединение полуострова к России «противоречит международному праву».

    Напомним, МИД Украины заявил, что предложение России о размещении в Донбассе миссии ООН «может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины», сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #санкции #меркель #россия #германия
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