Меркель высказалась против смягчения антироссийских санкций

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Берлин, 16 сентября. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Funke высказалась против ослабления санкций в отношении России.

Меркель заявила, что считает интересным предложение России об учреждении миссии ООН в Донбассе, но отметила, что инициатива не может стать основанием для ослабления антироссийских санкций.

«Должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем», — заявила Меркель.

Федеральный канцлер также сообщила, что не разделяет мнение лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера относительно Крыма и считает, что присоединение полуострова к России «противоречит международному праву».

Напомним, МИД Украины заявил, что предложение России о размещении в Донбассе миссии ООН «может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины», сообщает RT.