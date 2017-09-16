Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП и получил травму

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Прага, 16 сентября. Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек пострадал в дорожно-транспортном происшествии.

Авария произошла в пятницу возле населенного пункта Леховице возле границы с Австрией. Автомобиль, в котором находился глава МИД Чехии Лубомир Заоралек, попал ДТП, сообщает ТАСС.

В результате дорожно-транспортного происшествия министр получил легкую травму головы. По словам представителя министерства Чехии Ирены Валентовой, сейчас Заоралек чувствует себя хорошо. Он был отпущен из больницы для амбулаторного лечения.