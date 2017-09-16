Энергосбой произошел на крупнейшем алюминиевом заводе «Русала»

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Братск, 16 сентября. На крупнейшем в мире Братском алюминиевом заводе ведутся аварийно-восстановительные работы. Причина — сброс нагрузки.

Сброс нагрузки на 157 МВт — с 1967 до 1810 МВт произошел на Братском алюминиевом заводе (ОАО «Русал Братск») 15 сентября. Об этом сообщается на сайте министерства энергетики России.

Напомним, что ОАО «Братский алюминиевый завод» является крупнейшим алюминиевым заводом в России и в мире. В 2016 году на нем было произведено 1 006 000 тонн первичного алюминия. Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения представителям российской корпорации «Русал» в умышленном уничтожении Запорожского алюминиевого комбината.