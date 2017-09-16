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Украина
Пожарный гидрант на территории горевшего в Одессе детского лагеря не работал
Украина
Пожарный гидрант на территории горевшего в Одессе детского лагеря не работал
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    Пожарный гидрант на территории горевшего в Одессе детского лагеря не работал

    6:21  16 Сентября 2017
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    Пожарный гидрант на территории горевшего в Одессе детского лагеря не работал

    Одесса, 16 сентября. Тушившим пожар в детском лагере «Виктория» в Одессе пожарным пришлось тянуть рукав с соседней улицы, потому что расположенный на территории гидрант оказался нерабочим. Об этом со ссылкой на старшего помощника начальника дежурной смены майора гражданской защиты Евгения Кавуна сообщают местные СМИ.

    По словам Кавуна, на территории лагеря расположены гидрант и пожарный водоем, но воды в них не оказалось.

    «В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания», — заявил Кавун.

    По данным СМИ, пожарным пришлось использовать спецоборудование и подавать воду на расстояние 1200 метров. Из-за этого тушение пожара заняло более двух часов.

    Напомним, пожар в детском лагере «Виктория» начался в ночь на субботу. В загоревшемся корпусе находились 42 воспитанника. По предварительным данным при пожаре погибли три ребенка, сообщает RT.    

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    Автор: Виталий Малясев
    #украина #пожар #одесса #детский лагерь
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