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Сирия, 16 сентября. Армия правительства Сирии заняла деревню Айяш в Дейр эз-Зоре, SDF**** заявили о планах помешать правительственным войскам переправиться через Евфрат. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт Марийя и прилегающие территории около военного аэропорта Дейр эз-Зора, САА нанесла ряд ударов по террористам ИГ* в деревнях Атшан, Суккейк и Аль-Тамания в Ракке.

«Исламское государство»: боевики полностью вытеснены из северных пригородов Дейр эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: шариатский судья «Хайят Тахрир аш-Шам» был убит в результате покушения в Идлибе.

Провинция Алеппо

Армия правительства Сирии ведет ракетный обстрел боевиков на севере и северо-западе Алеппо, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

В Twitter (@Fox61A) сообщается, что были схвачены три члена «Исламского государства», прибывшие с контролируемых курдами территорий.

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль исламистов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии заняла деревню Айяш после освобождения деревни Багилия к северо-западу от Дейр эз-Зора. Армия продвинулась на 20 километров на запад от Дейр эз-Зора, сказано в Twitter (@sayed_ridha).

Бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» идут в районах Ресафа и Сена в городе Дейр эз-Зор, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Армия правительства Сирии и союзники окружили Хуваджат Гатия и готовы начать штурм позиций террористов «Исламского государства» в этом районе Дейр эз-Зора, сказано в Twitter (@IvanSidorenko1).

Правительственные войска и союзники освободили населенный пункт Марийя и прилегающие территории около военного аэропорта Дейр эз-Зора, сообщает портал Almasdarnews.

Силами САА и SDF**** террористы «Исламского государства» полностью вытеснены из северных пригородов Дейр эз-Зора, передает Almasdarnews.

Политический и медиа-советник президента Сирии Бутхаина Шаабан объявил, что правительство будет бороться с SDF и вернет районы, которые они контролируют, сказано в Twitter (@AlDorarAlShamia).

SDF вновь заявили, что не дадут армии правительства Сирии переправиться через Евфрат, сообщает Reuters.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса Пальмира — Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

«Ахрар аш-Шам» отразили попытку террористов «Исламского государства» проникнуть в населенный пункт Хайт на западе провинции, сказано в Twitter (@Fox61A).

Напомним, провинция Даръа, наряду с провинциями Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра входят в юго-западную зону деэскалации, созданную по результатам первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая произошла на саммите «Большой двадцатки». Более половины территории провинции в данный момент находится под контролем альянса так называемых «умеренных» группировок «Сирийская свободная армия». В юго-западных районах продолжает действовать аффилированная с «Исламским государством»* группировка радикальных исламистов «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

Провинция Идлиб

Шариатский судья «Хайят Тахрир аш-Шам» был убит в результате покушения в Идлибе, сообщает портал Almasdarnews.

Президент Эрдоган заявил, что Турция и Россия планируют скооперироваться для урегулирования ситуации в Идлибе, сказано в Twitter (@DailySabah).

Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»*.

Провинция Ракка

Восемь бойцов SDF погибли в Ракке и Дейр эз-Зоре за последние сутки, сказано в Twitter (@Acemal71).

Артиллерия армии правительства Сирии нанесла ряд ударов по террористам «Исламского государства» в деревнях Атшан, Суккейк и Аль-Тамания, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

Началась новая военная операция в восточной Хаме после артподготовки, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Ожесточенные столкновения между правительственной армией и ССА** идут на севере Хамы. Боевики используют танки для отражения атак правительства, сказано в Twitter (@Fox61A).

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.



* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)