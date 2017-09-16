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Украина
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Решение не поставлять турбины для ГТС Украины Siemens принял в 2013 году — «Укртрансгаз»
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    Решение не поставлять турбины для ГТС Украины Siemens принял в 2013 году — «Укртрансгаз»

    5:59  16 Сентября 2017
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    Решение не поставлять турбины для ГТС Украины Siemens принял в 2013 году — «Укртрансгаз»

    Киев, 16 сентября. Концерн Siemens отказался поставлять турбины для реконструкции украинской компрессорной станции «Бар» еще в 2013 году, с тех пор ГТС Украины не сотрудничает с немецкой компанией. Об этом говорится в сообщении, размещенном на страничке «Укртрансгаз» в социальной сети Facebook.

    «Siemens не завозил турбины в Украину для реконструкции компрессорной станции «Бар», немецкий производитель внезапно отказался от кооперации на этапе создания проекта летом 2013 года. С тех пор не сотрудничаем», — говорится в сообщении.

    В компании отметили, что после отказа немецкого концерна «Укртрансгаз» решил использовать оборудование компании General Electric Oil & Gaz. Его поставки начались на прошлой неделе, реконструкция компрессорной станции должна завершиться в 2018 году.

    Напомним, ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Siemens отказался поставлять оборудование для модернизации ГТС Украины из-за угрозы потерять заказы в России, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #украина #siemens #турбины #гтс #укртрансгаз
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