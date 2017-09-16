Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН

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Нью-Йорк, 16 сентября. Россия может не подписать предложенную президентом США Дональдом Трампом декларацию о реформе ООН. Об этом в пятницу заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя.

Дипломат назвал предложенный президентом США документ декларацией стран, которые имеют схожие взгляды на реформирование ООН. Небензя подчеркнул, что этот документ не является инструкцией для генсека организации.

«Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и идут в русле предложений, который выдвигает Генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь», — заявил дипломат.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп собирается 18 сентября обсудить вопрос реформирования ООН с мировыми лидерами. Необходимость реформы глава Белого дома объяснил желанием развивать мирные инициативы и улучшать связанную с оказанием гуманитарной помощи работу. Позже постпред России при ООН Василий Небензя сообщил RT, что организация не нуждается в радикальном реформировании.