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Украина
Пожарный гидрант на территории горевшего в Одессе детского лагеря не работал
Украина
Взрыв произошел в Киеве
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    Взрыв произошел в Киеве

    5:12  16 Сентября 2017
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    Взрыв произошел в Киеве

    Киев, 16 сентября. На улице Елены Тилиги в столице Украины произошел взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.

    Взрыв произошел накануне вечером. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

    В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники и сотрудники полиции. Выясняются причины взрыва, уточняются обстоятельства произошедшего.

    Напомним, ранее стало известно о взрыве на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне. В результате ЧП пострадали несколько десятков человек. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. Скотланд-Ярд объявил произошедшее терактом, сообщает «Подмосковье сегодня».

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    Автор: Виталий Малясев
    #киев #украина #взрыв
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