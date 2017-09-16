Взрыв произошел в Киеве

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Киев, 16 сентября. На улице Елены Тилиги в столице Украины произошел взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.

Взрыв произошел накануне вечером. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники и сотрудники полиции. Выясняются причины взрыва, уточняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно о взрыве на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне. В результате ЧП пострадали несколько десятков человек. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. Скотланд-Ярд объявил произошедшее терактом, сообщает «Подмосковье сегодня».