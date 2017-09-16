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Украина
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Украина
Правозащитники обвинили СБУ в пытках обвиненной в госизмене Мастикашевой
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    Правозащитники обвинили СБУ в пытках обвиненной в госизмене Мастикашевой

    4:56  16 Сентября 2017
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    Правозащитники обвинили СБУ в пытках обвиненной в госизмене Мастикашевой

    Нью-Йорк, 16 сентября. Незаконно задержанная по подозрению в государственной измене Дарья Мастикашева подвергалась пыткам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте правозащитной организации Human Rights Watch.

    «Украинские власти должны незамедлительно начать расследование по факту заявлений о незаконном задержании и пытках», — говорится в сообщении.

    Напомним, о задержании двух граждан Украины Дарьи Мастикашевой и Александра Каратая СБУ сообщило 17 августа. Украинские спецслужбы обвинили задержанных в госизмене.

    По версии защиты Мастикашевой, женщину задержали 15 августа, за сутки до того, как было написано заявление, на основании которого против нее возбудили уголовное дело. Адвокат Мастикашевой считает, что его подзащитную похитили и пытали в течение суток. Возбудить уголовное дело в СБУ решили, чтобы легализовать похищение Мастикашевой после того, как были выбиты признательные показания, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #украина #похищение #сбу #human rights watch #пытки #мастикашева
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