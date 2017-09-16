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Украина
Пожар в детском лагере в Одессе унес жизни троих детей
Украина
Пожар в детском лагере в Одессе унес жизни троих детей
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    Пожар в детском лагере в Одессе унес жизни троих детей

    4:35  16 Сентября 2017
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    Пожар в детском лагере в Одессе унес жизни троих детей

    Одесса, 16 сентября. При пожаре в детском лагере в Одессе по предварительным данным погибли трое детей. Об этом в социальной сети Facebook сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

    «По предварительным данным, погибли трое детей», — написал Форостяк.

    Напомним, пожар начался в одном из зданий детского лагеря «Виктория» в 23.30 мск накануне ночью. В момент возгорания в лагере отдыхали 150 воспитанников, в загоревшемся корпусе находились 42 ребенка. В пожаре пострадали три воспитанника, которые выпрыгнули в окно. У одного из пострадавших медики диагностировали перелом, двое других отравились продуктами горения.

    СМИ со ссылкой старшего помощника начальника дежурной смены майора гражданской защиты Евгения Кавуна сообщают, что в здании не сработала пожарная сигнализация.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дети #украина #пожар #одесса #погибшие #лагерь
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