Пожар в детском лагере в Одессе унес жизни троих детей

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Одесса, 16 сентября. При пожаре в детском лагере в Одессе по предварительным данным погибли трое детей. Об этом в социальной сети Facebook сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

«По предварительным данным, погибли трое детей», — написал Форостяк.

Напомним, пожар начался в одном из зданий детского лагеря «Виктория» в 23.30 мск накануне ночью. В момент возгорания в лагере отдыхали 150 воспитанников, в загоревшемся корпусе находились 42 ребенка. В пожаре пострадали три воспитанника, которые выпрыгнули в окно. У одного из пострадавших медики диагностировали перелом, двое других отравились продуктами горения.

СМИ со ссылкой старшего помощника начальника дежурной смены майора гражданской защиты Евгения Кавуна сообщают, что в здании не сработала пожарная сигнализация.