Звезда фильмов «Чужой» и «Париж, Техас» Гарри Дин Стэнтон умер в Лос-Анджелесе

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Лос-Анджелес, 16 сентября. Умер снявшийся в фильмах «Крестный отец 2» и «Чужой» актер Гарри Дин Стэнтон. Об этом сообщает TMZ.

Стэнтон умер на 92-м году жизни в одной из больниц Лос-Анджелеса. О причинах смерти актера не сообщается.

Актерскую карьеру Гарри Дин Стэнтон начал в 50-х годах прошлого века. Актер снялся в более чем 100 фильмах, в том числе в драмах «Крестный отец 2» и «Зеленая миля» и в фантастической кинокартине «Чужой». Мировую известность Стэнтону принесла главная роль в фильме Вимана Вендерса «Париж, Техас».

Напомним, ранее стало известно, что в США скончался сыгравший роль Фила Леотардо в сериале «Клан Сопрано» Фрэнк Винсент. Актер умер на 79-м году жизни, сообщает RT.