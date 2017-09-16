Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Украина
Пожар в детском лагере в Одессе унес жизни троих детей
Общество
Звезда фильмов «Чужой» и «Париж, Техас» Гарри Дин Стэнтон умер в Лос-Анджелесе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Звезда фильмов «Чужой» и «Париж, Техас» Гарри Дин Стэнтон умер в Лос-Анджелесе

    4:14  16 Сентября 2017
    41

    Звезда фильмов «Чужой» и «Париж, Техас» Гарри Дин Стэнтон умер в Лос-Анджелесе

    Лос-Анджелес, 16 сентября. Умер снявшийся в фильмах «Крестный отец 2» и «Чужой» актер Гарри Дин Стэнтон. Об этом сообщает TMZ.

    Стэнтон умер на 92-м году жизни в одной из больниц Лос-Анджелеса. О причинах смерти актера не сообщается.

    Актерскую карьеру Гарри Дин Стэнтон начал в 50-х годах прошлого века. Актер снялся в более чем 100 фильмах, в том числе в драмах «Крестный отец 2» и «Зеленая миля» и в фантастической кинокартине «Чужой». Мировую известность Стэнтону принесла главная роль в фильме Вимана Вендерса «Париж, Техас».

    Напомним, ранее стало известно, что в США скончался сыгравший роль Фила Леотардо в сериале «Клан Сопрано» Фрэнк Винсент. Актер умер на 79-м году жизни, сообщает RT.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #актер #кино #скончался #стэнтон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13985

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7590

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5730

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9218

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        33419
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        2883
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        1073
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        603
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        3146