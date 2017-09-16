Михалков назвал ответственного за ситуацию с «Матильдой»
Ялта, 16 сентября. Никита Михалков считает, что ответственность за ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» несет Фонд кино. Об этом режиссер рассказал журналистам на посвященной открытию Международного кинофестиваля «Евразийский мост» пресс-конференции.
Михалков отметил, что не смотрел фильм Учителя, но считает, что вокруг картины много спекуляций. В ситуации он обвинил Фонд кино.
«Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с «Матильдой» связана исключительно с Фондом кино», — сообщил режиссер.
Никита Михалков заявил, что, создавая фильм о причисленном к лику святых человеке, автор должен понимать, что идет на риск. Тем не менее, режиссер подчеркнул, что устраивать истерику не видя картины неправильно. Михалков отметил, что прежде всего нужно разобраться в причинах произошедшего.
Напомним, фильм Алексея Учителя «Матильда» выходит в прокат 26 октября. Картина рассказывает о связи будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.