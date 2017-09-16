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Общество
Михалков назвал ответственного за ситуацию с «Матильдой»
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    Михалков назвал ответственного за ситуацию с «Матильдой»

    3:57  16 Сентября 2017
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    Михалков назвал ответственного за ситуацию с «Матильдой»

    Ялта, 16 сентября. Никита Михалков считает, что ответственность за ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» несет Фонд кино. Об этом режиссер рассказал журналистам на посвященной открытию Международного кинофестиваля «Евразийский мост» пресс-конференции.

    Михалков отметил, что не смотрел фильм Учителя, но считает, что вокруг картины много спекуляций. В ситуации он обвинил Фонд кино.

    «Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с «Матильдой» связана исключительно с Фондом кино», — сообщил режиссер.

    Никита Михалков заявил, что, создавая фильм о причисленном к лику святых человеке, автор должен понимать, что идет на риск. Тем не менее, режиссер подчеркнул, что устраивать истерику не видя картины неправильно. Михалков отметил, что прежде всего нужно разобраться в причинах произошедшего.

    Напомним, фильм Алексея Учителя «Матильда» выходит в прокат 26 октября.  Картина рассказывает о связи будущего императора Николая II  и балерины Матильды Кшесинской.

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    Автор: Виталий Малясев
    #кино #михалков #матильда #учитель #фонд кино
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