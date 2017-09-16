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Украина
Пожар в детском лагере в Одессе унес жизни троих детей
Украина
Пожар произошел в детском лагере в Одессе, есть пострадавшие и пропавшие
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    Пожар произошел в детском лагере в Одессе, есть пострадавшие и пропавшие

    3:36  16 Сентября 2017
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    Пожар произошел в детском лагере в Одессе, есть пострадавшие и пропавшие

    Одесса, 16 сентября. В ночь на субботу в Одессе загорелось здание детского лагеря, пропали три ребенка, сообщают украинские СМИ.

    Пожар начался в 23.30 в корпусе оздоровительно-спортивного лагеря «Виктория». По данным СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому дети начали просыпаться только от запах дыма.

    Воспитатели лагеря организовали эвакуацию, но трое воспитанников пропали. Предположительно, дети могли убежать в сторону пляжа. В настоящее время сотрудники полиции занимаются поисками пропавших.

    Часть воспитанников лагеря надышалась едким дымом, некоторые дети находятся в шоковом состоянии, отмечают СМИ. Из трех пострадавших один получил травму при падении, двое отравились продуктами горения. Всего в момент возникновения пожара в лагере находились 150 детей.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #пожар #одесса #детский лагерь
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