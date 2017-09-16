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Общество
Дженнифер Лоуренс объявила о временном уходе из кино
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    Дженнифер Лоуренс объявила о временном уходе из кино

    3:20  16 Сентября 2017
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    Дженнифер Лоуренс объявила о временном уходе из кино

    Лос-Анджелес, 16 сентября. Звезда «Голодных игр» и лауреат премии Оскар Дженнифер Лоуренс заявила о планах взять двухгодичный перерыв в актерской карьере. Об этом сообщает People.

    «Я беру перерыв. На следующие два года у меня ничего нет», — заявила Лоуренс.

    Актриса подчеркнула, что у нее нет планов на ближайшие два года, и пошутила, что может заняться лепкой горшков.

    Напомним, любителям кино Дженнифер Лоуренс известна по ролям в фантастических циклах «Люди Икс» и «Голодные игры». В 2013 году актриса получила «Оскара» за главную роль в картине «Мой парень - псих».

    Недавно в прокат вышла кинокартина «Мама!» с участием Лоуренс. В фильме рассказывается о непростых отношениях молодой пары, сообщает «Подмосковье сегодня».

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    Автор: Виталий Малясев
    #кино #лоуренс
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