Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Дженнифер Лоуренс объявила о временном уходе из кино
Весь мир
Белый дом призвал Иракский Курдистан не проводить референдум о независимости
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Белый дом призвал Иракский Курдистан не проводить референдум о независимости

    3:01  16 Сентября 2017
    34

    Белый дом призвал Иракский Курдистан не проводить референдум о независимости

    Вашингтон, 16 сентября. Белый дом призвал власти Иракского Курдистана отказаться от планов по проведению референдума о независимости и сесть за стол переговоров. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении официального представителя администрации президента США Сары Сандерс.

    В заявлении говорится, что США не поддерживает решение о проведении референдума, так как плебисцит может повредить борьбе с «Исламским государством»* (организация запрещена на территории РФ).

    «США неоднократно подчеркивали при контактах с лидерами Курдского регионального правительства, что референдум отвлекает от усилий, направленных на то, чтобы разгромить «Исламское государство» и стабилизировать освобожденные районы», — сообщает представитель Белого дома.

    В заявлении Сандерс называет референдум «провокационным и дестабилизирующим» и призывает власти Иракского Курдистана отменить его проведение и начать переговоры с Багдадом.

    Напомним, парламент Иракского Курдистана накануне одобрил планы провести референдум о независимости 25 сентября.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #сша #ирак #референдум #курдистан #независимость
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13962

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7586

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5724

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9213

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        33365
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        2804
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        1048
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        603
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        3110