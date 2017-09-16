Белый дом призвал Иракский Курдистан не проводить референдум о независимости

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Вашингтон, 16 сентября. Белый дом призвал власти Иракского Курдистана отказаться от планов по проведению референдума о независимости и сесть за стол переговоров. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении официального представителя администрации президента США Сары Сандерс.

В заявлении говорится, что США не поддерживает решение о проведении референдума, так как плебисцит может повредить борьбе с «Исламским государством»* (организация запрещена на территории РФ).

«США неоднократно подчеркивали при контактах с лидерами Курдского регионального правительства, что референдум отвлекает от усилий, направленных на то, чтобы разгромить «Исламское государство» и стабилизировать освобожденные районы», — сообщает представитель Белого дома.

В заявлении Сандерс называет референдум «провокационным и дестабилизирующим» и призывает власти Иракского Курдистана отменить его проведение и начать переговоры с Багдадом.

Напомним, парламент Иракского Курдистана накануне одобрил планы провести референдум о независимости 25 сентября.

* Организация запрещена на территории РФ.