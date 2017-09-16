Небензя озвучил позицию России по декларации США о реформе ООН

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Москва, 16 сентября. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может не подписать предложенную Соединенными Штатами декларацию о реформе ООН.

По словам российского дипломата, успешная реформа ООН возможна лишь на основе межправительственных переговоров.

Небензя также отметил, что ряд поступивших от Вашингтона предложений являются важными и близки видению генерального секретаря ООН, — цитирует ТАСС.

Накануне в СБ ООН осудили очередной ракетный запуск Северной Кореи. Об этом писала Газета.ru.