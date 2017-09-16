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Политика
США следует выполнять соглашение по Ирану — Небензя
Политика
Небензя озвучил позицию России по декларации США о реформе ООН
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    Небензя озвучил позицию России по декларации США о реформе ООН

    2:47  16 Сентября 2017
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    Небензя озвучил позицию России по декларации США о реформе ООН

    Москва, 16 сентября. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может не подписать предложенную Соединенными Штатами декларацию о реформе ООН.

    По словам российского дипломата, успешная реформа ООН возможна лишь на основе межправительственных переговоров.

    Небензя также отметил, что ряд поступивших от Вашингтона предложений являются важными и близки видению генерального секретаря ООН, — цитирует ТАСС.

    Накануне в СБ ООН осудили очередной ракетный запуск Северной Кореи. Об этом писала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сша #декларация #реформа оон
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