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Ким Чен Ын объявил о скором завершении создания ядерных сил КНДР
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    Ким Чен Ын объявил о скором завершении создания ядерных сил КНДР

    2:40  16 Сентября 2017
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    Ким Чен Ын объявил о скором завершении создания ядерных сил КНДР

    Сеул, 16 сентября. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын  заявил о скором завершении процесса формирования ядерных сил в КНДР. Об этом сообщает информационное агентство Ренхап.

    «Цель создания ядерных сил почти завершена», — цитирует издание слова Ким Чен Ына.

    По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер страны считает окончательной целью достижение «действительного паритета сил с США».

    Напомним, 15 сентября стало известно о запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японии. Ракета пролетела над островом Хоккайдо и упала в Японское море. Власти Японии призвали жителей в нескольких северо-восточных префектурах прибыть в укрытия, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #кндр #ким чен ын #ядерное оружие
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