Ким Чен Ын объявил о скором завершении создания ядерных сил КНДР

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Сеул, 16 сентября. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о скором завершении процесса формирования ядерных сил в КНДР. Об этом сообщает информационное агентство Ренхап.

«Цель создания ядерных сил почти завершена», — цитирует издание слова Ким Чен Ына.

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер страны считает окончательной целью достижение «действительного паритета сил с США».

Напомним, 15 сентября стало известно о запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японии. Ракета пролетела над островом Хоккайдо и упала в Японское море. Власти Японии призвали жителей в нескольких северо-восточных префектурах прибыть в укрытия, сообщает RT.