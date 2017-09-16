Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в Ивановской области

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Иваново, 16 сентября. Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в городе Пучеж Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что один человек погиб в огне. Еще одного пострадавшего удалось вытащить из здания в тяжелом состоянии. Однако спасти его врачам не удалось.

Также сообщается, что к месту пожара выехали все экстренные службы. Как выяснилось, источником возгорания стали телевизор и мебель. 43 человека были эвакуированы.

Вероятной причиной пожара является короткое замыкание, — пишет ТАСС.

Ранее Газета.ru сообщала о пожаре в детском лагере в Одессе.