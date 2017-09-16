США отказались подтвердить информацию о крушении Су-27 в Неваде

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Вашингтон, 16 сентября. Представитель базы ВВС США отказалась подтвердить информацию о крушении самолета советского или российского производства в Неваде, сославшись на секретность.

«Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены», — заявила сотрудница пресс-службы базы РИА Новости.

Напомним, по данным Aviation Week 5 сентября недалеко от базы ВВС США Неллис в штате Невада при крушении военного самолета погиб подполковник Эрик Шульц. СМИ отмечают, что погибший командовал эскадрильей, на вооружении которой стоят самолеты советского производства, Су-27, Су-30 и МиГ-29.