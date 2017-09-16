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США отказались подтвердить информацию о крушении Су-27 в Неваде
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    США отказались подтвердить информацию о крушении Су-27 в Неваде

    2:14  16 Сентября 2017
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    США отказались подтвердить информацию о крушении Су-27 в Неваде

    Вашингтон, 16 сентября. Представитель базы ВВС США отказалась подтвердить информацию о крушении самолета советского или российского производства в Неваде, сославшись на секретность.

    «Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены», — заявила сотрудница пресс-службы базы РИА Новости.

    Напомним, по данным Aviation Week 5 сентября недалеко от базы ВВС США Неллис в штате Невада при крушении военного самолета погиб подполковник Эрик Шульц. СМИ отмечают, что погибший командовал эскадрильей, на вооружении которой стоят самолеты советского производства, Су-27, Су-30 и МиГ-29.

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    Автор: Виталий Малясев
    #сша #су-27 #авиакатастрофа #ввс сша
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