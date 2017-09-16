Лукашенко пригласил Путина посетить учения «Запад-2017» в Белоруссии

В Избранное

Минск, 16 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президент России Владимира Путина посетить совместные учения вооруженных сил двух государств «Запад-2017». Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Отмечается, что приглашение на имя российского лидера уже отправлено. При этом ответ из Кремля к настоящему моменту не поступил.

Ранее стало известно, что посол Кубы выразил благодарность Владимиру Путину за помощь в Москвы в ликвидации последствий урагана «Ирма».