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Политика
США следует выполнять соглашение по Ирану — Небензя
Политика
Тиллерсон обвинил Россию в покушении на демократию стран-соседей
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    Тиллерсон обвинил Россию в покушении на демократию стран-соседей

    1:52  16 Сентября 2017
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    Тиллерсон обвинил Россию в покушении на демократию стран-соседей

    Вашингтон, 16 сентября. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением, в котором раскритиковал Россию за якобы покушение на демократию у ее соседей.

    «Такие страны, как Россия, которые угрожают своим демократическим соседям, атакуют самую основу демократии, вмешиваются в свободные и демократические выборы», — заявил глава Госдепартамента.

    При этом он призвал страны-партнеры быть более бдительными, выразив надежду на то, что отношения между Россией и США в ближайшее время улучшатся.

    «Тиллерсон копирует Маккейна, рассуждая об «атаках России на основы демократии», — прокомментировал сенатор Алексей Пушков заявление главы Госдепа. 

     

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #пушков #тиллерсон
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