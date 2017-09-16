Тиллерсон обвинил Россию в покушении на демократию стран-соседей

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Вашингтон, 16 сентября. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением, в котором раскритиковал Россию за якобы покушение на демократию у ее соседей.

«Такие страны, как Россия, которые угрожают своим демократическим соседям, атакуют самую основу демократии, вмешиваются в свободные и демократические выборы», — заявил глава Госдепартамента.

При этом он призвал страны-партнеры быть более бдительными, выразив надежду на то, что отношения между Россией и США в ближайшее время улучшатся.

Secretary Tillerson comments on #Russia during his remarks at the 9th @CommunityofDem Governing Council Ministerial. #CoD9 pic.twitter.com/Ig1SDpWTZ6 — Department of State (@StateDept) September 15, 2017

«Тиллерсон копирует Маккейна, рассуждая об «атаках России на основы демократии», — прокомментировал сенатор Алексей Пушков заявление главы Госдепа.