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ООН, 16 сентября. Российская Федерация намерена ответственно выполнять все резолюции совета безопасности ООН, принятые в отношении Северной Кореи. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он добавил, что Москва ожидает аналогичного подхода от других государств-членов ООН. Небензя призвал «США и других партнеров» выполнять политические обязательства, закрепленные в резолюциях СБ ООН.

Российский дипломат также считает, что государства-члены ООН должны воздержаться от взаимных угроз, — цитирует Газета.ru.