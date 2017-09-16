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Политика
США следует выполнять соглашение по Ирану — Небензя
Политика
Россия намерена выполнять все резолюции СБ ООН по КНДР — Небензя
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    Россия намерена выполнять все резолюции СБ ООН по КНДР — Небензя

    1:47  16 Сентября 2017
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    Россия намерена выполнять все резолюции СБ ООН по КНДР — Небензя

    ООН, 16 сентября. Российская Федерация намерена ответственно выполнять все резолюции совета безопасности ООН, принятые в отношении Северной Кореи. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Он добавил, что Москва ожидает аналогичного подхода от других государств-членов ООН. Небензя призвал «США и других партнеров» выполнять политические обязательства, закрепленные в резолюциях СБ ООН.

    Российский дипломат также считает, что государства-члены ООН должны воздержаться от взаимных угроз,  — цитирует Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #оон #кндр #резолюции
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