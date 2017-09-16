Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Ураган прошелся по Москве: поваленные деревья, сорванные крыши и раненые дети
Происшествия
Станцию лондонского метро закрывали из-за мужчины с ножом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Станцию лондонского метро закрывали из-за мужчины с ножом

    1:14  16 Сентября 2017
    40

    Станцию лондонского метро закрывали из-за мужчины с ножом

    Лондон, 16 сентября. Станцию Acton Town лондонского метро пришлось временно закрывать из-за сообщений о вооруженном ножом человеке. 

    Как сообщает газета Daily Star, инцидент произошел через несколько часов после совершенного в Лондоне теракта. В переполненном вагоне полиция остановила мужчину, у которого был нож. Холодное оружие изъяли.

    Из-за происшествия поезда шли с задержкой. В полиции выразили уверенность, что, несмотря на возникшие неудобства, жители Лондона понимают, что подобный инцидент не мог быть проигнорирован.

    Станцию лондонского метро закрывали из-за мужчины с ножом

    Как сообщала «Газета.ру», в пятницу в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green прогремел взрыв. 29 человек получили ранения. К счастью, никто не погиб. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #великобритания #теракт #лондон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13938

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7584

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5710

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9211

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        33315
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        2733
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        1025
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        599
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        3074