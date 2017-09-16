Станцию лондонского метро закрывали из-за мужчины с ножом

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Лондон, 16 сентября. Станцию Acton Town лондонского метро пришлось временно закрывать из-за сообщений о вооруженном ножом человеке.

Как сообщает газета Daily Star, инцидент произошел через несколько часов после совершенного в Лондоне теракта. В переполненном вагоне полиция остановила мужчину, у которого был нож. Холодное оружие изъяли.

Из-за происшествия поезда шли с задержкой. В полиции выразили уверенность, что, несмотря на возникшие неудобства, жители Лондона понимают, что подобный инцидент не мог быть проигнорирован.

Как сообщала «Газета.ру», в пятницу в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green прогремел взрыв. 29 человек получили ранения. К счастью, никто не погиб. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.