Крайне провокационно: Совбез ООН осудил новый ракетный пуск КНДР

В Избранное

ООН, 16 сентября. Совет безопасности ООН осудил последний ракетный пуск КНДР, назвал его «крайне провокационным», заявил постпред Эфиопии при ООН Такеда Алему.

«Совет осудил крайне провокационный пуск баллистической ракеты КНДР», — заявил дипломат, председательствующий в Совбезе в сентябре.

При этом он добавил, необходимо, чтобы «КНДР немедленно показала искреннюю приверженность денуклеаризации посредством конкретных действий».

Как сообщала «Газета.ру», КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии утром в пятницу. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.