Сирия: ВКС РФ уничтожили три завода по изготовлению шахид-танков

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Дамаск, 16 сентября. Российская авиация уничтожила три кустарных завода в Сирии, которые изготовляли так называемые «шахид-танки», впервые использованные террористами «Исламского государства»* (запрещена в РФ). Об этом сообщил журналистам генерал Александр Лапин, возглавляющий штаб группировки войск РФ в Сирии.

Он уточнил, что отличительной чертой танка-шахида является заложенные в их башню противотанковые мины, тротил, амиачная селитра. По словам Лапина, чаще всего это танки Т-55 или Т-62.

Уничтоженные заводы базировались в провинциях Эс-Сухна и Дейр эз-Зор. Генерал отметил, что подобные танки способны причинить серьезный урон.

Накануне в Дамаске заявили о готовности защищать Сирию от любого агрессора.

* Организация запрещена на территории РФ.