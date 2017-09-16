Сирия: российские саперы расчистили дороги в освобожденном Акербате

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Акербат (Сирия), 16 сентября. Российские саперы вместе с сирийскими коллегами разминировали основные дороги в городе Акербат, освобожденном от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в начале сентября. Об этом журналистам сообщил начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.

По словам Лапина, саперы разминировали все дорожные направления, основные дорожные магистрали. Сейчас продолжается зачистка и разминирование Акербата.

Напомним, сирийские правительственные силы при непосредственной поддержке ВКС России 2 сентября освободили Акербат. В ходе наступательной операции применялись новые способы ведения военных действий в рамках подготовки наступления на Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.