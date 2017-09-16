Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Ураган прошелся по Москве: поваленные деревья, сорванные крыши и раненые дети
Новости Сирии
Сирия: российские саперы расчистили дороги в освобожденном Акербате
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: российские саперы расчистили дороги в освобожденном Акербате

    0:45  16 Сентября 2017
    68

    Сирия: российские саперы расчистили дороги в освобожденном Акербате

    Акербат (Сирия), 16 сентября. Российские саперы вместе с сирийскими коллегами разминировали основные дороги в городе Акербат, освобожденном от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в начале сентября. Об этом журналистам сообщил начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.

    По словам Лапина, саперы разминировали все дорожные направления, основные дорожные магистрали. Сейчас продолжается зачистка и разминирование Акербата.

    Сирия: российские саперы расчистили дороги в освобожденном Акербате

    Напомним, сирийские правительственные силы при непосредственной поддержке ВКС России 2 сентября освободили Акербат. В ходе наступательной операции применялись новые способы ведения военных действий в рамках подготовки наступления на Дейр эз-Зор.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #акербат
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13937

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7584

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5710

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9210

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        33311
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        2725
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        1023
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        599
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        3074