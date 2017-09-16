Сирия: Дамаск заявил о готовности бороться с любыми силами за целостность страны

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Дамаск, 16 сентября. Помощник президента Сирии Башара Асада Бутаин Шаабан заявил о готовности Дамаска бороться против любых сил, которые препятствуют восстановлению территориальной целостности САР.

Шаабан подчеркнул, что речь идет не только о террористах «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ), но и о вооруженных формированиях оппозиции, поддерживаемых США. В том числе о Сирийских демократических силах (SDF), — уточнили у Асада.

Мы освободим нашу землю от любого агрессора, — резюмировал Шаабан.

Накануне в Пентагоне заявили о задержании гражданина США, воевавшего на стороне ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.