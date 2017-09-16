Сирия: ВКС РФ освобождали Акербат, используя новые способы ведения военных действий
Хама (Сирия), 16 сентября. Новые способы ведения военных действий применялись при освобождении Акербата в рамках подготовки наступления на Дейр эз-Зор. Об этом журналистам сообщил начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.
Сирийские правительственные силы при непосредственной поддержке ВКС России 2 сентября освободили Акербат в ходе успешной наступательной операции.
Лапин подчеркнул, что Акербат находится в центре Сирии и являлся непосредственным оплотом террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Поражение боевиков ИГ в этом городе «позволило развить решительные наступательные действия на Дейр эз-Зор, выйти на рубеж реки Евфрат, деблокировать Дейр эз-Зор».
Генерал рассказал, что при наступательной операции «примерялись новые способы ведения военных действий».
«Наносилось мощное огневое поражение ВКС России, осуществлялось окружение тремя охватывающими ударами, расчленение группировки противника по частям, разгром и уничтожение остатков боевиков в южных районах города», — объяснил Лапин.
* Организация запрещена на территории РФ.