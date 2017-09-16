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Сирия: ВКС РФ освобождали Акербат, используя новые способы ведения военных действий
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    Сирия: ВКС РФ освобождали Акербат, используя новые способы ведения военных действий

    0:29  16 Сентября 2017
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    Сирия: ВКС РФ освобождали Акербат, используя новые способы ведения военных действий

    Хама (Сирия), 16 сентября. Новые способы ведения военных действий применялись при освобождении Акербата в рамках подготовки наступления на Дейр эз-Зор. Об этом журналистам сообщил начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.

    Сирийские правительственные силы при непосредственной поддержке ВКС России 2 сентября освободили Акербат в ходе успешной наступательной операции.

    Лапин подчеркнул, что Акербат находится в центре Сирии и являлся непосредственным оплотом террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Поражение боевиков ИГ в этом городе «позволило развить решительные наступательные действия на Дейр эз-Зор, выйти на рубеж реки Евфрат, деблокировать Дейр эз-Зор».

    Сирия: ВКС РФ освобождали Акербат, используя новые способы ведения военных действий

    Генерал рассказал, что при наступательной операции «примерялись новые способы ведения военных действий». 

    «Наносилось мощное огневое поражение ВКС России, осуществлялось окружение тремя охватывающими ударами, расчленение группировки противника по частям, разгром и уничтожение остатков боевиков в южных районах города», — объяснил Лапин.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
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