Пентагон сообщил о задержании гражданина США, воевавшего за ИГИЛ в Сирии

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Вашингтон, 16 сентября. Власти США задержали американского гражданина, воевавшего на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в Сирии. Об этом сообщил представитель Пентагона Роб Мэннинг.

Мэнниг уточнил, что речь идет о гражданине США, который сдался бойцам оппозиционного формирования «Сирийские демократические силы (SDF).

Пентагоне заверили, что задержанным гражданам гарантируется гуманное обращение, — указывает РИА Новости.

Накануне в SDF пообещали не атаковать позиции сирийских правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.