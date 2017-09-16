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Общество
Ураган прошелся по Москве: поваленные деревья, сорванные крыши и раненые дети
Общество
Родственники возвращенных из Ирака детей рассказали об их судьбе
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    Родственники возвращенных из Ирака детей рассказали об их судьбе

    0:18  16 Сентября 2017
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    Родственники возвращенных из Ирака детей рассказали об их судьбе

    Москва, 16 сентября. Родственники вернувшихся из Ирака в Россию Хадиджи Хусеновой и Адлана Дакаева рассказали, как разыскивали детей после того, как родители вывезли их на территорию, подконтрольную террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).

    Ранее стало известно о возвращении в Россию из Ирака мальчика и девочки. Как рассказал RT двоюродный дедушка Адлана Хамза Дакаев, родственники мальчика долгое время не подозревали о его судьбе. Родители мальчика постоянно были на связи. Они рассказали, что отец уехал лечиться. О том, что ребенка вывезли в Ирак, родственники узнали только год спустя.

    «Мы на YouTube нашли ролик и на видео узнали его. До этого мы писали в МВД, фото отправляли», — рассказал он.

    Прабабушка мальчика и бабушка Хадиджи выразили благодарность всем, кто помог вернуть детей домой.

    «Очень благодарна нашему президенту. За детей наших, за то, что во всем помогает, — если бы не он, их бы, наверное, не смогли забрать», — отметила женщина.

    Родственники возвращенных из Ирака детей рассказали об их судьбе

    Как сообщала «Газета.ру», ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гуманитарная акция по возвращению российских детей из Сирии и Ирака будет продолжена. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    #дети #иг #игил #ирак #исламскоегосударство
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