Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Спорт
СКА продлил победную серию, обыграв «Металлург»
Спорт
Россия уступила Сербии в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия уступила Сербии в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу

    23:44  15 Сентября 2017
    43

    Россия уступила Сербии в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу

    Анкара, 15 сентября. Сборная России в упорной борьбе уступила команде Сербии в полуфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу — 87:79.

    После двух четвертей сербам удалось добиться перевеса в 14 очков. Однако наша сборная не упустила руки. Третья четверть завершилась с обнадеживающим счетом 57:66.

    По ходу заключительного отрезка россиянам удалось вплотную приблизиться к сопернику. После точного трехочкового броска в исполнении Шведа счет стал 73:75.

    Однако настигнуть Сербию не удалось. Финальная сирена прозвучала при счете 87:79 в пользу наших соперников.

    В матче за третье место Россия сыграет против Испании, напоминает Газета.ru.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сербия #евробаскет #полуфинал
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13888

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7577

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5699

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9204

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        33249
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        2606
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        994
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        596
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        3038