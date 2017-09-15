Россия уступила Сербии в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу

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Анкара, 15 сентября. Сборная России в упорной борьбе уступила команде Сербии в полуфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу — 87:79.

После двух четвертей сербам удалось добиться перевеса в 14 очков. Однако наша сборная не упустила руки. Третья четверть завершилась с обнадеживающим счетом 57:66.

По ходу заключительного отрезка россиянам удалось вплотную приблизиться к сопернику. После точного трехочкового броска в исполнении Шведа счет стал 73:75.

Однако настигнуть Сербию не удалось. Финальная сирена прозвучала при счете 87:79 в пользу наших соперников.

В матче за третье место Россия сыграет против Испании, напоминает Газета.ru.