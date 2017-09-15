Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Спорт
СКА продлил победную серию, обыграв «Металлург»
Весь мир
Скотланд-Ярд назвал расследование терактов в Лондоне очень сложным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Скотланд-Ярд назвал расследование терактов в Лондоне очень сложным

    23:38  15 Сентября 2017
    34

    Скотланд-Ярд назвал расследование терактов в Лондоне очень сложным

    Лондон, 15 сентября. Расследование теракта в лондонском метро очень сложное. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, добавив, однако, что уже есть прогресс.

    «Это очень сложное расследование. Сотни полицейских занимаются изучением записей с камер слежения. Мы получили на данный момент также 77 фотографий и видео произошедшего от рядовых граждан», — рассказал журналистам Роули.

    Однако при этом он отметил, что к этому моменту удалось «добиться прогресса».

    Роули разъяснил, что уровень террористической угрозы в стране подняли до критического для того, чтобы на помощь полиции можно было привлечь армию. Военных привлекут к охране важных объектов, чтобы освободить руки полицейским, чьи профессиональные качества необходимы для других целей.

    Скотланд-Ярд назвал расследование терактов в Лондоне очень сложным

    Как сообщала «Газета.ру», в пятницу на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Никто не погиб. Пострадавшими числятся 29 человек. Они получили ранения, не угрожающие их жизни. По некоторым данным, взрывное устройство не сработало в полную силу.

    Скотланд-Ярд назвал расследование терактов в Лондоне очень сложным

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #великобритания #теракт #лондон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13888

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7577

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5699

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9204

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        33249
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        2607
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        996
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        596
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        3039