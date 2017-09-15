Скотланд-Ярд назвал расследование терактов в Лондоне очень сложным

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Лондон, 15 сентября. Расследование теракта в лондонском метро очень сложное. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, добавив, однако, что уже есть прогресс.

«Это очень сложное расследование. Сотни полицейских занимаются изучением записей с камер слежения. Мы получили на данный момент также 77 фотографий и видео произошедшего от рядовых граждан», — рассказал журналистам Роули.

Однако при этом он отметил, что к этому моменту удалось «добиться прогресса».

Роули разъяснил, что уровень террористической угрозы в стране подняли до критического для того, чтобы на помощь полиции можно было привлечь армию. Военных привлекут к охране важных объектов, чтобы освободить руки полицейским, чьи профессиональные качества необходимы для других целей.

Как сообщала «Газета.ру», в пятницу на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Никто не погиб. Пострадавшими числятся 29 человек. Они получили ранения, не угрожающие их жизни. По некоторым данным, взрывное устройство не сработало в полную силу.