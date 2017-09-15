Непогода оставила без электричества тысячи человек в 35 населенных пунктах РФ

В Избранное

Москва, 15 сентября. Непогода оставила без электричества более пяти тысяч человек в 35 населенных пунктах Центральной России, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отключение электричества зафиксировано во Владимирской, Московской и Тульской областях. К восьми часам вечера в зоне отключения оказались 35 населенных пунктов с численностью 5045 человек. Ожидается, что проблемы уладят до наступления следующих суток.

Ликвидацией последствий непогоды занимаются 539 человек и 157 единиц техники спасательного ведомства.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Московской области из-за непогоды пострадали семь человек. В столице сильный ветер повалил 150 деревьев и сорвал крышу с шести зданий.