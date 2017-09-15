Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Спорт
СКА продлил победную серию, обыграв «Металлург»
Общество
Непогода оставила без электричества тысячи человек в 35 населенных пунктах РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Непогода оставила без электричества тысячи человек в 35 населенных пунктах РФ

    23:23  15 Сентября 2017
    57

    Непогода оставила без электричества тысячи человек в 35 населенных пунктах РФ

    Москва, 15 сентября. Непогода оставила без электричества более пяти тысяч человек в 35 населенных пунктах Центральной России, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

    Отключение электричества зафиксировано во Владимирской, Московской и Тульской областях. К восьми часам вечера в зоне отключения оказались 35 населенных пунктов с численностью 5045 человек. Ожидается, что проблемы уладят до наступления следующих суток.

    Ликвидацией последствий непогоды занимаются 539 человек и 157 единиц техники спасательного ведомства. 

    Непогода оставила без электричества тысячи человек в 35 населенных пунктах РФ

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Московской области из-за непогоды пострадали семь человек. В столице сильный ветер повалил 150 деревьев и сорвал крышу с шести зданий.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #мчс #происшествия #ураган #стихия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13889

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7577

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5700

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9205

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        33249
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        2610
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        1000
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        596
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        3040