Непогода оставила без электричества тысячи человек в 35 населенных пунктах РФ
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Москва, 15 сентября. Непогода оставила без электричества более пяти тысяч человек в 35 населенных пунктах Центральной России, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Отключение электричества зафиксировано во Владимирской, Московской и Тульской областях. К восьми часам вечера в зоне отключения оказались 35 населенных пунктов с численностью 5045 человек. Ожидается, что проблемы уладят до наступления следующих суток.
Ликвидацией последствий непогоды занимаются 539 человек и 157 единиц техники спасательного ведомства.
Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Московской области из-за непогоды пострадали семь человек. В столице сильный ветер повалил 150 деревьев и сорвал крышу с шести зданий.