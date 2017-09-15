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Политика
Siemens не подтвердил слова главы «Нафтогаза» о прекращении поставок на Украину
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    Siemens не подтвердил слова главы «Нафтогаза» о прекращении поставок на Украину

    23:26  15 Сентября 2017
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    Siemens не подтвердил слова главы «Нафтогаза» о прекращении поставок на Украину

    Берлин, 15 сентября. Представитель немецкого концерна Siemens Филипп Энц заявил, что не может подтвердить правдивость заявления главы украинской государственной компании «Нафтогаз» относительно прекращения поставок на Украину.

    Накануне глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев сообщил, что Siemens отказался поставлять Киеву компрессор для газотранспортной системы Украины из-за поставок в Россию.

    Однако Филипп Энц отметил, что не располагает такой информацией, — цитирует РИА Новости.

    Ранее в «Нафтогазе» выразили опасение, что «Южный поток» убьет южную ГТС Украины.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #украина #нафтогаз #siemens #поставки
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