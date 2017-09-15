NASA простилось с «Кассини» аплодисментами и слезами

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Вашингтон, 15 сентября. В пятницу межпланетный зонд NASA «Кассини» завершил исследование Сатурна и его спутников длинною в 13 лет. Зонд сгорел в атмосфере газового гиганта. В NASA завершение миссии отметили аплодисментами, слезами и надеждой на скорое возвращение.

«Это заключительная глава удивительной миссии, но это также новое начало», — сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора Научного представительства NASA в штабе агентства в Вашингтоне.

Зонд «Кассини», совместный проект НАСА, ЕКА и Итальянского космического агентства, стартовал в космос в 1997 году и прибыл к Сатурну в 2004 году. «Кассини» принадлежит ряд значительных открытий, в том числе моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан на спутнике Энцелад. Сигнал от зонда был окончательно потерян в пятницу в 14.56 по Москве. Спустя 45 секунд после этого события космическая станция прекратила свое существование.

По словам руководителя миссии Эрла Мэйза, несмотря на то, что «космического корабля больше нет, наследие «Кассини» будет десятилетиями использоваться в планетарных исследованиях».

Научный руководитель миссии «Кассини» Линда Спилкер рассказала, что приняла окончание миссии аплодисментами и слезами. «Чувствовала, как будто теряю друга — космический корабль, который я знала так хорошо», — добавила она.