Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического

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Лондон, 15 сентября. Уровень террористической угрозы в Великобритании увеличен до критического. Об этом сообщила глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй в эфире британского телевидения.

Она уточнила, что критический уровень является наивысшим из всех возможных. В Лондоне опасаются, что новый теракт может произойти в любой момент.

Мэй предупредила также, что число полицейских на улицах Лондона увеличится, — пишет Газета.ru.