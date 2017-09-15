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Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического
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    Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического

    23:05  15 Сентября 2017
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    Уровень террористической угрозы в Британии повышен до критического

    Лондон, 15 сентября. Уровень террористической угрозы в Великобритании увеличен до критического. Об этом сообщила глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй в эфире британского телевидения.

    Она уточнила, что критический уровень является наивысшим из всех возможных. В Лондоне опасаются, что новый теракт может произойти в любой момент.

    Мэй предупредила также, что число полицейских на улицах Лондона увеличится, — пишет Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
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