Центробанк ожидает продления санкций против России в 2018–2020 годах

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Москва, 15 сентября. Центральный банк России ожидает, что санкции в отношении Российской Федерации в период с 2018-го по 2020-й годы сохранят свою силу.

В то же время, специалисты Банка России считают, что влияние ограничительных мер на состояние экономики РФ продолжит тенденцию к снижению, пишет РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Центробанк РФ проследит за сайтами, которые могут быть замешаны в финансовых махинациях.