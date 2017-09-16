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Общество
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Центробанк ожидает продления санкций против России в 2018–2020 годах
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    Центробанк ожидает продления санкций против России в 2018–2020 годах

    0:47  16 Сентября 2017
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    Центробанк ожидает продления санкций против России в 2018–2020 годах

    Москва, 15 сентября. Центральный банк России ожидает, что санкции в отношении Российской Федерации в период с 2018-го по 2020-й годы сохранят свою силу.

    В то же время, специалисты Банка России считают, что влияние ограничительных мер на состояние экономики РФ продолжит тенденцию к снижению, пишет РИА Новости.

    Накануне сообщалось, что Центробанк РФ проследит за сайтами, которые могут быть замешаны в финансовых махинациях.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #санкции #банк россии #центробанк рф #санкции против россии
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