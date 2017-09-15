В Белом доме подтвердили встречу Трампа с Порошенко в Нью-Йорке

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Вашингтон, 15 сентября. Президент США Дональд Трамп встретится на полях Генассамблеи ООН с лидерами десятка стран, включая Украину, Турцию, Афганистан. Об этом журналистам сообщил советник президента США Герберт Макмастер.

По словам Макмастера, в понедельник Трамп проведет встречу с главами Франции и Израиля, «двумя ближайшими союзниками США». Обсуждаться будет большой круг вопросов, включая, «дестабилизирующее поведение Ирана».

Помимо этого 18 сентября глава Белого дома во время рабочего ланча с латиноамериканскими лидерами обсудит кризис в Венесуэле.

Во вторник американскому президенту предстоит рабочий ланч с генсеком ООН, а также президентом ГА ООН. Запланировано проведение встречи с эмиром Катара. В среду — с лидерами Иордании, Палестины, Великобритании Египта, африканских стран.

В четверг должна состоятся встреча с лидерами Турции, Афганистана, Южной Кореи, Японии, а также Украины.

Как сообщала «Газета.ру», текущая сессия Генассамблеи ООН открылась 12 сентября.