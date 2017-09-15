Число пострадавших в результате теракта в метро Лондона возросло до 29

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Лондон, 15 сентября. Число пострадавших в результате террористического акта на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне увеличилось до 29 человек. Об этом сообщает Sky News.

Взрыв в лондонском метрополитене прогремел утром 15-го сентября. Происшествие квалифицировано как террористический акт.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»*.

К настоящему моменту известно о 29 пострадавших, сообщает Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.