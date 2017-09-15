Хейли рассказала об ожиданиях от дискуссии по Сирии на Генассамблее ООН

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Вашингтон, 15 сентября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что отсутствие президентов России и Китая на 72-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке не повлияет на эффективность дискуссий по Сирии, Ирану и КНДР, потому что там будут присутствовать «два сильных» главы МИД.

«У нас есть два сильных министра иностранных дел России и Китая, которые там будут. Мы будем говорить о Сирии, Иране, Северной Корее и других вещах. Я считаю, что эти дискуссии будут серьезными», — отметила Хейли.

Напомним, 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 12 сентября в Нью-Йорке. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.