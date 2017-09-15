РПЦ предложили ввести монополию на слово «православный»

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Москва, 15 сентября. В Московской патриархии предлагают внести поправки в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», которые бы запретили организациям, не связанным непосредственно с Русской православной церковью, включать в свои наименования слово «православный».

Как сообщила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), в настоящее время на территории России есть масса организаций, которые включают в свои наименования слово «православный», показывая свое особое отношение к РПЦ. При этом они их деятельность якобы «осуществляется по благословению церковных иерархов», однако в действительности связи с РПЦ у данных организаций нет, сообщает РИА Новости.

В связи с этим Московская патриархия предлагает внести поправки, «которые бы устанавливали монополию — монопольное, исключительное право религиозных организаций, связанных с ними физических лиц включать в свои наименования сведения о вероисповедании».

Громкий скандал разгорелся после того, как организация «Христианское государство — Святая Русь» потребовала от директоров кинотеатров отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов.