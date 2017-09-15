ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в метро Лондона

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Лондон, 15 сентября. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв прогремел на станции «Парсонс-Грин» в столице Великобритании утром 15-го сентября. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 29 человек.

Ответственность за теракт взяли на себя террористы ИГИЛ*, — пишет Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.