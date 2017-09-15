США активно готовятся к «рыбной войне»

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Вашингтон, 15 сентября. США готовы задействовать военно-морские силы для борьбы с незаконным рыболовством.

На минувшей неделе, в ходе обсуждения готовящегося к принятию «Закона об ассигнованиях на национальную оборону», Конгресс США попросил ВМС помочь в борьбе с незаконным рыболовством. При этом защита морских ресурсов регулируется десятками международных договоров, однако есть существенные пробелы в их реализации, которые заметно снижают их эффективность. По мнению Вашингтона, ВМС США лучше всего подходят для того, чтобы содействовать устранению этих пробелов, чем какое-либо другое учреждение в мире.

По мнению руководителя Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимура Митупова, инициатива Вашингтона оправдана, так как рыба является вторым по объемам потребления пищевым продуктом в мире после мяса и опасения, что из-за ее нехватки могут начаться серьезные конфликты, вполне обоснованны.

«США в данном случае действуют в рамках международных законов об исключительной экономической зоне. Любая страна, которой посчастливилось иметь выход к морю, имеет право на морские ресурсы в пределах этой зоны. Браконьерство, в том числе международное, должно пресекаться в том числе военной силой», — сказал Митупов в комментарии «Ридус».

Стоит отметить, что важность рыбных ресурсы для национальной продовольственной безопасности подтверждает тот факт, что в начале августа президент России Владимир Путин принял участие в выпуске молоди омуля в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике.