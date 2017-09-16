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Сирия, 16 сентября. Передовые части САА при помощи ВКС РФ переправились на левый берег Евфрата в Дейр эз-Зоре. ИГ* теряет территории в «Акербатском котле». Состоялся новый этап переговоров между РФ, Ираном и Турцией в Астане, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА и NDF****** на востоке провинции Хомс; обеспечивали прикрытие САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответный обстрел позиций исламистов на окраинах населенных пунктов Кафр Хамра и Ар-Рашидин к северо-западу от Алеппо; лишились двух танков в боях с ИГ в «Акербатском котле»; понесли потери в результате нападения ИГ на востоке провинции Хама.

«Исламское государство»: предприняло попытку контратаки восточнее города Джубб Аль-Джарра в провинции Хомс; утратило три деревни к востоку от Хомса; провело контрнаступление вблизи населенного пункта Аш-Шейх Хиляль в восточной части Хамы; потеряло военный лагерь в результате боевого вылета ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар; подверглось обстрелам США в Аль-Анбаре.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с ИГ близ лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска.

«Файлак Ар-Рахман»: сбила разведывательный дрон САА в районе Джобар в Восточной Гуте.

«Джейш Аль-Ислам»*****: отбила атаку САА в районе населенного пункта Аль-Касимия на северо-востоке Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: атаковала САА в районе шоссе Саламия — Хомс; потеряла одного из командиров в результате нападения неизвестных боевиков в провинции Идлиб; организовала демонстрацию против сирийского правительства в городе Ад-Дана на севере Идлиба; вела перестрелки с САА в районе городов Мурек и Аль-Латамина севернее Хамы.

Курды: окружили отряд ИГ близ здания больницы в городе Ракка; направили подкрепление к Дейр эз-Зору.

Международная коалиция: провела несколько боевых вылетов в районах Ад-Джамиля и Аль-Фердоуси в Ракке; направила новую партию военной техники курдам в провинцию Хасака.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки разворачивались бои между войсками САР и боевиками вооруженной оппозиции в районах Джобар и Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, подразделениям сирийской армии удалось взять под контроль ряд стратегических позиций после интенсивных ракетных обстрелов. Тогда как в столкновениях с организацией «Джейш Аль-Ислам» вблизи населенного пункта Аль-Касимия правительственные силы потерпели поражение, сообщал военный источник в сети Twitter (mtmrdon). Кроме того, по данным агентства новостей Barda News, члены группировки «Файлак Ар-Рахман» сбили разведывательный дрон, принадлежащий САА.

В городе Дума, находящемся под контролем радикалов вооруженной оппозиции, прошли акции протеста. Мирные жители требовали боевиков «Ан-Нусры»*** покинуть территории Восточной Гуты, передавал информационный портал Damascus Now..

Отмечались вооруженные стычки между радикалами Сирийской свободной армии (ССА) и отрядами «Исламского государства»* южнее столицы недалеко от лагеря Аль-Ярмук. Об этом сообщало информагентство ИГИЛ* «Аль-Амак». До сих пор никакой информации о потерях противников не поступало.

Провинция Алеппо

К северо-западу от города Алеппо Сирийская арабская армия (САА) продолжила вести бои с радикалами формирований «Файлак Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам», передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). После провокационных обстрелов со стороны радикалов правительственные подразделения открыли огонь по укрепрайонам исламистов на окраинах населенных пунктов Кафр Хамра и Ар-Рашидин.

Три мины, установленные террористами «Исламского государства», разорвались в окрестностях города Аль-Баб на севере провинции. Один из местных жителей был убит, сообщал Twitter-канал (hadd199333). Взрывные устройства были заложены ИГИЛовцами еще в начале этого года, в то время когда город находился под контролем террористической группировки.

Провинция Хомс

В минувшие сутки террористы «Исламского государства» предприняли попытку контратаки в районе населенного пункта Абу-Аль-Табабир восточнее города Джубб Аль-Джарра. Как передавало информационное агентство Al Masdar News, смертнику удалось приблизиться к позициям САР и активировать на себе взрывное устройство, в результате чего погибли несколько военнослужащих САА. Однако во второй половине дня правительственные войска и союзные им Национальные силы обороны (NDF) оправились от нападения ИГ и при поддержке ВКС РФ заняли поселения Духур Аль-Ханазир, Шундахия Джанубия и Абу Тарраха, о чем сообщал новостной портал Damascus Now. Кроме того, в ходе боев были нейтрализованы несколько радикалов ИГ. САА, в свою очередь, лишилась двух танков, передавал Twitter-канал (tb13577641).

Произошли столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Джебхат Ан-Нусры»* на шоссе Саламия — Хомс. Кроме того, стороны вели взаимные обстрелы в районе поселения Аль-Канитрат, а также недалеко от населенных пунктов Таль-Бисса и Аль-Ганту. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (ammarjohmani).

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, передовые части сирийских войск под прикрытием российских ВКС форсировали Евфрат и высадились на левом берегу реки. Напомним, правительственные войска долгое время вели подготовку к переправе.

Жители административного центра провинции получили гуманитарную помощь от организации Красного Креста и Красного полумесяца, передавал военный источник в Twitter (OCHA_Syria). Наборы с продовольствием и гигиеническими средствами были распределены среди местных жителей Дейр эз-Зора.

Колонна с подкреплением курдов и военной техникой от Соединенных Штатов направилась из Хасаки в сторону Дейр эз-Зора. Вашингтон оказывает значительную поддержку Демократическим силам Сирии (SDF) в наступлении в провинции, поскольку богатые нефтяными и газовыми полями территории представляют большой интерес для США.

Провинция Идлиб

Один из командиров альянса «Тахрир Аш-Шам» был убит в результате нападения неизвестных радикалов на севере провинции, передавал военный источник в соцсети Twitter (cter15). До сих пор ни одно из антиправительственных формирований не признало свою причастность к убийству.

К северу от города Идлиб в населенном пункте Ад-Дана исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»* организовали демонстрацию против законного сирийского правительства и создания зоны деэскалации в провинции. Боевики «Ан-Нусры» в очередной раз показали, что не желают мирного урегулирования конфликта и намерены продолжать борьбу против Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщал Twitter-канал (ammarjohmani). Напомним, накануне РФ, Иран и Турция пришли к соглашению о создании зоны снижения напряженности в Идлибе.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия**** (SDF) совместно с ВВС международного альянса продолжили развивать наступление в городе Ракка. Как сообщал военный источник в социальной сети Twitter (SciOfDiscontent), небольшой отряд боевиков террористической группировки ИГИЛ попал в окружение в районе городской больницы. Однако о потерях «Исламского государства» никаких данных не поступало. Во второй половине дня SDF и Отряды народной самообороны (YPG) отбили у ИГИЛовцев здание музея, передавал информационный портал ANF News.

Между тем коалиционные военные самолеты провели несколько бомбардировок в административном центре провинции. Наиболее интенсивные воздушные атаки по укрепленным пунктам боевиков ВВС коалиции провели в районах Ад-Джамиля и Аль-Фердоуси, передавал военный источник в Twitter (Sour_News).

Провинция Хама

Отряды «Исламского государства», заключенные в кольцо в районе города Акербат, не перестают оказывать ожесточенное сопротивление правительственным войскам. Согласно информации Twitter-канала (zeee0m2), в результате нападения ИГИЛовцев в районе населенного пункта Аш-Шейх Хиляль погибли около десяти солдат САА, а также было уничтожено несколько единиц военной техники САР. Правительственные источники данные сведения не подтверждали.

Новые столкновения между сирийской армией и силами вооруженной оппозиции произошли к северу от Хамы. Как передавал Twitter-канал (ammarjohmani), противоборствующие стороны обменивались артиллерийским и ракетным огнем недалеко от городов Мурек и Аль-Латамина.

Ирак

Американская артиллерия, действующая на территории Ирака, получив данные с разведывательных беспилотников, обстреляла группу боевиков «Исламского государства», выпустивших несколько управляемых ракет по подконтрольным ВС Ирака территориям. Об этом сообщало агентство новостей Iraqi News. До сих пор не поступало сведений о потерях со стороны террористов.

Ударами самолетов иракских ВВС был уничтожен один из военных лагерей террористической группировки вблизи сирийско-иракской границы. Все ИГИЛовцы, находившиеся внутри здания, а также несколько транспортных средств ИГ были ликвидированы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)