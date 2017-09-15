Парламент Иракского Курдистана проголосовал за проведение референдума 25 сентября

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Эрбиль, 15 сентября. Парламент Иракского Курдистана в пятницу одобрил проведение в стране референдума о независимости 25 сентября.

Как сообщает телеканал «Рудау», за проведение референдума на территории Иракского Курдистана и на спорных территориях, вроде провинции Киркук, проголосовали 65 из 111 депутатов.

Напомним, что 12 сентября парламент Ирака проголосовал против проведения референдума и обязал премьер-министра Хейдара аль-Абади принять все меры для сохранения территориального единства страны. Глава кабинета министров приглашал руководство Иракского Курдистана в Багдада, чтобы обсудить ситуацию и найти компромисс, однако глава автономии Масуд Барзани отказывается отменять референдум, пока региону не предложат равнозначную альтернативу.