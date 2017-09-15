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Экономика
Эксперт назвал причину запрета криптовалют в Китае
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    Эксперт назвал причину запрета криптовалют в Китае

    21:45  15 Сентября 2017
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    Эксперт назвал причину запрета криптовалют в Китае

    Москва, 15 сентября. Попытки властей Китая отрегулировать рынок биткоинов свидетельствуют о том, что Пекин признал криптовалюты официальным платежным средством. Об этом сообщил генеральный директор консалтинговой компании Zecurion Алексей Раевский.

    Ранее Народный банк Китая распространил документ, согласно которому все криптовалютные биржи страны должны быть закрыты до 20 сентября.

    «Попытки, пусть пока не всегда успешные, регулировать обращение криптовалют на государственном уровне, говорят о том, что у них есть все шансы стать легально признанным средством денежного обращения. Никто ведь не берется регулировать нелегальные рынки, также существующие в Интернете», — пояснил Раевский в комментарии «Ридус».

    Он также добавил, что в России у криптовалют есть будущее, так как в настоящее время российские власти активно изучают рынок и возможности виртуальных, а также ищут способы их регулирования и обращения.

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    Автор: Алексей Громов
    #китай #биткоины #криптовалюта #виртуальная валюта
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